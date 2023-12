Ventos fortes em Sinop derrubam depósito de empresa

A estrutura do depósito de materiais de uma construtora desabou, no final da manhã, no bairro Jardim Aurora, nas proximidades do bairro Sebastião de Matos. Nenhuma pessoa se feriu no local, confirma a empresa, que locava o imóvel.

O barracão caiu devido aos fortes ventos durante a chuva, por volta das 11h30. A estrutura de alvenaria cedeu caindo sobre diversos materiais, além de maquinários como empilhadeira, entre outros e um caminhão. As telhas de alumínio, vigas ficaram retorcidas e diversas placas solares também foram danificadas.

Postes e cabos de energia elétrica e telefônicos também foram danificados, alguns postes de concreto chegaram a ser arrancados do chão.

Conforme Só Notícias já informou, nas proximidades do Camping Club, um barracão desabou no final de semana.

Fonte: Sonotícias / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/12/2023/09:37:53

