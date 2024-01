Homem mata companheiro de trabalho com golpes de foice, em Vitória do Xingu

O suspeito do crime foi preso na terça-feira (23).

Um homem identificado como Kenety Anderson Rodrigues de Silva, de 26 anos, foi preso na terça-feira (23), apontado como o principal suspeito do homicídio do companheiro de trabalho, Adriano Rodrigues Fernandes, de 37 anos, mais conhecido como ‘Índio’. O caso ocorreu em um sítio, no km 42, entre Belo Monte e Altamira, na zona rural do Município de Vitória do Xingu. As informações iniciais dão conta que a vítima estaria desaparecida e populares relataram às autoridades que Kenety poderia estar envolvido no caso. O suspeito teria sido detido por vizinhos que o impediram de fugir.

Conforme os relatos repassados à polícia, na tarde de segunda-feira (22), por volta de 18h, Kenety teria sido visto com uma foice andando pela sede da fazenda. Quando o suspeito viu o proprietário do local, teria saído correndo para uma área de mata, o que chamou atenção das pessoas da área. O suspeito só apareceu na manhã de terça. Assim que os trabalhadores do sítio notaram o desaparecimento de Adriano, acionaram a polícia e impediram que o suspeito fugisse. Ao ser preso, Kenety confessou que matou Adriano após uma discussão e teria escondido o corpo.O suspeito indicou que escondeu o corpo de Adriano em um barranco de difícil acesso. Além disso, a arma utilizada no crime não teria sido encontrada pois Kenneth havia se livrado do objeto próximo a rodovia. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Cívil do Município de Vitória do Xingu. A Polícia Científica de Altamira foi até o local onde o corpo de Adriano estava e realizou os procedimentos de perícia e a remoção para os exames de necropsia. Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil que irá investigar o caso.

Fonte: O Liberal com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/10:03:40

