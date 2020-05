Homem mata irmão com golpes de machado em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No local, os policiais também encontraram um machado coberto de sangue utilizado para cometimento do crime. Segundo as informações, os dois irmãos possuem problemas mentais e o homicídio teria sido motivado por uma ameaça que um irmão fez ao outro, dias atrás. O suspeito aproveitou o momento em que a vítima dormia para praticar o crime.

(Foto:Reprodução)_ Um homem acusado de matar o próprio irmão a machadadas no município de Carlinda (762 km ao norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na quarta-feira (14.05), logo após o crime. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Alta Floresta (803 km ao norte da Capital ) onde foi lavrado o flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

