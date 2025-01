Homem morre após levar descarga elétrica enquanto furtava fios em Paragominas | PA

Foto: Reprodução | A Polícia Civil informou que a vítima já possuía histórico criminal por homicídio e furto de energia elétrica na cidade.

Um homem de 29 anos morreu após sofrer uma severa descarga elétrica na noite de quinta-feira (16), enquanto tentava furtar fios de energia de uma borracharia na avenida dos Pioneiros, em Paragominas, região sudeste do Pará. Edhielton dos Santos Marques foi encontrado sem vida no local por agentes da Polícia Militar, acionados pelo proprietário do estabelecimento após o incidente, que ocorreu por volta das 20h em meio a uma forte chuva.

Segundo relatos de um funcionário da borracharia, que preferiu não se identificar, Edhielton estava tentando cortar os cabos com um alicate quando sofreu a descarga fatal. A Polícia Civil informou que a vítima já possuía histórico criminal por homicídio e furto de energia elétrica na cidade. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas para procedimentos legais.

O furto de fios elétricos tem se tornado uma preocupação crescente no Pará, impactando serviços essenciais e causando prejuízos significativos para concessionárias e moradores. Segundo balanço divulgado em agosto do ano passado pelas forças de segurançan do Estado, mais de 5 quilômetros de cabos de energia já foram furtados da iluminação pública apenas na capital, causando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil reais ao poder público. Ainda não existem estimativas sobre os furtos no interior paraense.

Em muitos casos, a atividade ilícita está associada a dificuldades financeiras e à dependência química, levando indivíduos a buscar no comércio clandestino de metais uma forma de obter dinheiro rapidamente.

Os fios furtados costumam ser vendidos em sucatas localizadas em áreas periféricas de Belém e outras cidades da região metropolitana. O material, composto principalmente por cobre e alumínio, tem valor de revenda no mercado informal. A comercialização irregular desses metais dificulta a identificação da origem dos materiais e amplia o desafio das autoridades no combate ao crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/06:54:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...