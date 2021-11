Homem que aparece em vídeo beijando criança é morto a tiros

Rosinaldo foi executado dentro da casa onde morava (Foto:Reprodução / Facebook)

Após o beijo, Rosinaldo de Andrade Messias olha sorrindo para filmagem e dá outro beijo, desta vez na cabeça da criança, que está sem a parte de cima da roupa

Um homem de 41 anos, investigado por estupro de vulnerável após a divulgação de um vídeo em que ele aparece andando de barco, com duas crianças ao lado, foi morto a tiros, na noite de terça-feira (23). O caso aconteceu no município de Itaquiraí, distante 345 quilômetros de Campo Grande (MS). Ele foi executado dentro da casa onde morava. Populares revoltados com o vídeo tentaram invadir a casa para atear fogo no corpo, mas a Polícia Civil pediu reforço para a Polícia Militar de Itaquiraí, que compareceu ao local com uma equipe da Força Tática de Naviraí, para ajudar a conter os populares. As informações são do Portal Top Mídia News.

Nas imagens, Rosinaldo de Andrade Messias, segura duas latas de cerveja e beija uma das crianças, filha de Sunilda Ortiz, que estaria gravando o vídeo, que não será reproduzido em proteção à vítima. Nas redes sociais, Sunilda aparece como esposa de Rosinaldo. Os dois se casaram no dia 14 de novembro deste ano. O vídeo teria sido gravado durante um passeio de barco no Rio Paraná, local conhecido como Prainha da Amizade.

Outras pessoas presentes comemoraram o beijo com gritos. Em seguida, o homem olha sorrindo para filmagem e dá outro beijo, desta vez na cabeça da criança, que está sem a parte de cima da roupa. Outros dois homens aparecem na filmagem, sentados nos bancos da frente do barco. Um deles seria o piloto.

Rosinaldo chegou a ser levado para a Delegacia para ser ouvido. Após o crime desta terça-feira, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil do município.

