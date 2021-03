Homem que matou amigo de ex-companheira é preso em Parauapebas

José Pereira confessou o crime e foi preso preventivamente (Foto:Reprodução)

José Pereira de Sousa, 32, se apresentou à Polícia Civil e confessou que matou Cleyton Martins Nogueira no dia 25 de fevereiro

José Pereira de Sousa, 32 anos, foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira, em Parauapebas, sudeste paraense, após se apresentar à Polícia Civil. Ele confessou que assassinou, com sete facadas, Cleyton Martins Nogueira, no dia 25 de fevereiro, por ciúme da ex-companheira, Daniela da Silva Rocha.

Segundo a polícia, ele afirmou estar arrependido de ter cometido o crime e contou alguns detalhes que ainda não haviam sido revelados.De acordo com o advogado Tiago Aguiar, José agiu sob forte emoção ao matar a vítima e, de agora em diante, só falará em juízo.

Apesar de ter se apresentado espontaneamente, o acusado foi recolhido a uma das celas da Delegacia de Polícia, pois contra ele havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça local. Nesta sexta-feira (19), ele deve ser removido para a Cadeia Pública.

O crimeCleyton Martins Nogueira, de 39 anos, foi morto com diversos golpes de arma branca, ao que tudo indica uma faca, na madrugada da última sexta-feira (26), no município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Ciúmes teriam sido a causa do assassinato. Segundo os investigadores da Polícia Civil, Cleyton Martins estava em um bar acompanhado da namorada, Daniela, quando o ex-companheiro dela iniciou uma discussão.Após a briga, o agressor saiu e retornou um tempo depois, com uma faca em punho. Então, o agressor desferiu vários golpes na vítima. Cleyton tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

