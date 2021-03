Fies prorroga prazo de convocação de selecionados na lista de espera

Processo irá até o dia 14 de abril; novo edital será publicado

Previsto para terminar ontem, 18, o prazo para a convocação dos candidatos pré-selecionados na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2021, foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). A nova data limite para convocação será até o dia 14 de abril.

As vagas da lista de espera são aquelas que não foram preenchidas na chamada regular e ficam disponíveis para uma nova seleção. Os candidatos devem acompanhar na página do programa as convocações. Os convocados devem complementar sua inscrição em até três dias úteis, a contar a partir da data de divulgação da pré-seleção.

Após complementar a inscrição na página do Fies, o pré-selecionado terá até cinco dias, a contar do dia seguinte à data da complementação da inscrição, para apresentar na instituição para a qual foi pré-selecionado a documentação para validação. Esse procedimento também é feito, exclusivamente, na página do Fies.

Fundo de Financiamento Estudantil

O Fies é destinado aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades de uma faculdade privada. Ao abrir as inscrições, os interessados devem se inscrever de forma gratuita no site do FiesSeleção, atendendo a alguns critérios, como ter um fiador e uma renda familiar bruta que não ultrapasse cinco salários mínimos.

Neste primeiro semestre de 2021, o programa ofertou 40 mil vagas e utilizou as notas de 2010 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um dos critérios de avaliação. Os estudantes precisaram comprovar média de 450 pontos no Enem e média acima de zero na redação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

