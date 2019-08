Homem que matou vitima com facão se entrega a policia em Itaituba

João Carlos Fonseca (João Preto), Acusado de homicídio(foto:Divulgação)

Autor de homicídio em garimpo de Itaituba se entrega à polícia

Crime aconteceu há duas semanas no garimpo Massaranduba onde a vítima foi morta à golpes de facão; Acusado foi liberado após apresentação.

leia Também:Homem é assassinado a golpes de facão no Garimpo Massaranduba- Imagem Forte!

No último dia 27 de julho, no Garimpo de Massaranduba, região de Itaituba, Alexandre Jesus Martins (Tubaína) foi assassinado à golpes de facão. O autor do crime, João Carlos Fonseca (João Preto), fugiu do local e a vítima foi encaminhada para Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no percurso.

Homem foi socorrido com vida e morreu à caminho de Santarém.

Devido se apresentar fora do flagrante, o acusado foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado para responder pelo crime em liberdade. Ele alegou legítima defesa. O fato gerou revolta dos familiares da vítima.

Por: Portal Giro

