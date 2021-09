Homem trafega na contramão, perde controle de carro e atinge árvore, em Itaituba (PA)

O carro só parou após atingir a árvore no canteiro central da rua no bairro Floresta (Foto:Reprodução / Giro Portal)

Testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez

De acordo com populares, que passavam no momento do acidente, um homem provocou uma sequência de episódios de confusão no trânsito, em Itaituba, na noite desta segunda-feira (30).

Primeiro, ele entrou na via na contramão, aí tentou desviar de um outro veículo e acabou colidindo contra uma árvore na 6ª Travessa – mais conhecida como Travessa Transgalego, no bairro Floresta, do município do sudoeste do Pará. Por sorte, ninguém ficou ferido. (Com informações do site Giro Portal).

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, nenhuma das duas corporações foi acionada. O homem estava sozinho no carro e não foi identificado. Transeuntes informaram que ele, de repente, apareceu seguindo na contramão da via, e, em certo trajeto, perdeu o controle do carro ao ver outro veículo vindo em sua direção. Ele ainda tentou o desvio, jogando o carro para a lateral, mas sem controle algum da direção bateu de frente com uma a árvore que fica na parte central da pista.

O outro carro, que ainda chegou a ser parcialmente atingido, era conduzido por uma mulher. Ela entrou em acordo com o motorista que provocou uma pequena avaria no carro dela.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...