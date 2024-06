Hospital do Sudeste do Pará abre vaga para farmacêutico oncológico

(Foto: Ascom)- As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 28 de junho

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, está com inscrições abertas até o dia 28 de junho, para a seleção de farmacêutico especializado em oncologia. A unidade busca profissional qualificado para atuar no setor de quimioterapia, visando reforçar a qualidade e a segurança no tratamento oncológico.

De acordo com o diretor executivo da instituição, Flávio Marconsini, o profissional selecionado será responsável por garantir a eficácia e a segurança dos tratamentos quimioterápicos administrados aos pacientes. “Estamos em busca de profissionais que não só tenham habilidades técnicas excepcionais, mas também um coração dedicado ao cuidado dos pacientes. Acreditamos que cada dose de quimioterapia é uma esperança renovada, para aqueles que enfrentam a batalha contra o câncer”, afirma o diretor.

O serviço de oncologia do Regional em Marabá, inaugurado no mês de abril, oferece mensalmente consultas abrangendo especialidades como ginecologia, mastologia, entre outras, além de sessões de quimioterapia e cirurgias oncológicas. O espaço ocupa uma área de 418 metros quadrados e está equipado com consultório, sala de quimioterapia com 10 cadeiras, além de 20 leitos para internação e um leito de isolamento.

Requisitos – Segundo o psicólogo Arthur Zanelli, coordenador de gestão de pessoas do hospital, para se candidatar à vaga é necessário que o profissional possua graduação em farmácia com especialização em oncologia, além de registro ativo no conselho de classe. Experiência prévia no setor de quimioterapia será considerada um diferencial desejável.

“Procuramos profissionais proativos e hábeis em trabalho em equipe. Valorizamos colaboradores comprometidos com um atendimento humanizado, que priorizam o bem-estar do paciente. Oferecemos um ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo”, destacou o psicólogo.

O psicólogo ainda destacou que o profissional selecionado terá como atribuições, além de garantir a eficácia e a segurança dos tratamentos quimioterápicos, a manipulação e o controle de medicamentos, a orientação de pacientes, o monitoramento de reações adversas e a colaboração com a equipe multidisciplinar na criação de protocolos terapêuticos.

Inscrições- Os interessados em participar da seleção, devem enviar seus currículos atualizados até o dia 28 de junho para o endereço de e-mail:vagas.hrsp@gmail.com indicando no assunto a vaga de interesse.

O processo seletivo será composto por várias etapas, todas de caráter eliminatório, visando selecionar candidatos qualificados para atuar na instituição. As etapas incluem triagem de currículos, testes escritos e práticos, entrevistas, verificação de referências, entre outros, que seguirão critérios definidos pela unidade hospitalar.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará e tem gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência em procedimentos de média e alta complexidade, e conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

