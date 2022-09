Hospital Metropolitano é premiado no 1º Congresso Amazônico Interdisciplinar de Saúde

Equipe de pesquisadores do HMUE -(Foto Pró-Saúde)

Premiações consolidam a qualidade das pesquisas científicas realizadas pela unidade

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua , conquistou o primeiro e o terceiro lugares, na categoria experimental, da primeira edição do Congresso Amazônico Interdisciplinar de Saúde (Conais), realizado em Belém.

O hospital, que é referência na Amazônia, no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados, apresentou trabalhos inéditos sobre a satisfação do paciente no tratamento de fisioterapia no Centro de Tratamento de Queimados e análise de aplicação da bandagem Kinesio Taping em pacientes com lesão da medula espinhal.

O Conais é um evento multiprofissional de caráter técnico-científico que objetiva promover o conhecimento de universitários, professores e profissionais da saúde, pertinentes ao cenário amazônico.

Assistência em fisioterapia

O trabalho que conquistou o primeiro lugar no congresso avaliou os principais pontos que caracterizam a satisfação do usuário com o serviço de fisioterapia prestado pelo Hospital Metropolitano.

Durante o período de internação, a unidade entrevistou 16 pacientes vítimas de queimaduras. A atitude dos fisioterapeutas em oportunizar que os pacientes pudessem expressar suas opiniões sobre o tratamento e a habilidade dos profissionais esteve em destaque.

“Entre os benefícios deste projeto, temos uma melhor interação de processos gerenciais e assistenciais na unidade, o que melhora a qualidade do atendimento oferecido aos usuários do hospital”, destaca o coordenador de Ensino e Pesquisa do HMUE, Leonardo Nicolau da Costa.

Tratamento com fitas adesivas

O hospital foi premiado em terceiro lugar com a aplicação do Kinesio Taping – método aplicado em vítimas de traumatismo na medula espinhal que utiliza fitas adesivas para auxiliar o tratamento das lesões de nervos e músculos, aliviando dores.

Este tipo de trauma provoca alterações na função motora, sensibilidade e causa diminuição permanente da qualidade de vida.

A bandagem gera uma pressão na lesão, que garante suporte aos músculos, às articulações, aos tendões e aos ligamentos, além de facilitar estabilidade e amplitude nos movimentos do paciente.

A médica Renata Coutinho, diretora técnica do HMUE, explica quais os benefícios ao paciente. “A técnica promove a reeducação postural, melhora a circulação, estabiliza articulação e promove consciência do nosso corpo”, detalha.

Desde janeiro de 2012, o Hospital Metropolitano, unidade do Governo do Pará gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, organiza suas atividades de ensino e pesquisa, servindo de campo de estágio curricular obrigatório para acadêmicos e residentes das universidades públicas e privadas.

O diretor Hospitalar da Pró-Saúde, Thiago Zaché, ressalta que os prêmios consolidam a qualidade das pesquisas científicas realizadas pelo Metropolitano.

“São resultados que nos incentivam a continuar fazendo pesquisas em saúde com foco em melhorar a assistência aos pacientes, e estimula a produção científica entre os profissionais, que atuam nos programas de residência que são ofertados pelo hospital”, finaliza.

