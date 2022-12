Prefeito Valmir Climaco recebe alta médica e grava vídeo para homenagear os 166 anos de Itaituba

“Nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, o prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco (MDB), gravou um vídeo ao lado da família e disse ter recebido alta medica (SAIU DO HOSPITAL) onde estava se recuperando de um AVC em São Paulo.

Valmir Clímaco de Aguiar, estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 10 de novembro, após ser acometido por dois AVCs.A volta do prefeito para cidade de Itaituba é aguardada com ansiedade pela população.

Leia mais:Governador Helder Barbalho visita prefeito Valmir Climaco que recupera de AVC no hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Visivelmente abalado, com dificuldades para falar, o prefeito disse Hoje é 15 de dezembro de 2022, hoje é o nosso aniversário da nossa cide de Itaituba, fazendo hoje 166 anos, quero gravar este video, estou em São Paulo, sai do hospital ontem, gravar este video para nossa cidade, tem avançado bastante, principalmente no bem-estar da nossa sociedade, uma cidade que tem dado mais aconchegante para nossa população, a gente avançou no bem-estar, avançou naquilo que o povo mais precisa….

