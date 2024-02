Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência em atendimento Bucomaxilofacial

HRSP é referência na especialidade Bucomaxilofacial em Marabá. (Foto>Divulgação/Ascom/HRSP )



Unidade realizou mais de 200 cirurgias da especialidade em 2023, destacando-se no tratamento de lesões e anomalias na boca, face e pescoço

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, destaca-se como centro de excelência no atendimento Bucomaxilofacial na região de integração Carajás. A especialidade da odontologia oferece serviços de alta qualidade, para diagnóstico e tratamento de lesões e anomalias que afetam a boca, face e pescoço.

O diretor executivo da instituição, Flávio Marconsini, explicou que em 2023, a instituição realizou mais de 200 procedimentos cirúrgicos buco maxilofaciais, evidenciando a necessidade e a demanda por esse tipo de tratamento na região. “Estamos empenhados em oferecer o melhor atendimento possível para nossos pacientes. Nosso objetivo é garantir que cada pessoa que busca nossos serviços receba um tratamento especializado e de qualidade”, destacou.

O paciente José Silva, morador de Marabá, foi vítima de um acidente de trânsito resultando em uma fratura no maxilar. Referenciado para tratamento na unidade do Governo do Pará, o usuário transformou sua angústia em esperança e gratidão.

“Quando me acidentei, meu rosto ficou machucado e senti muita dor. A fratura impedia de comer e falar normalmente, mas com o atendimento que recebi, me recuperei bem. Sou grato por tudo que fizeram por mim, me trataram com muito respeito, carinho e atenção,” explicou.

Alan Ferreira, diretor assistencial da unidade, explicou que o profissional Bucomaxilofacial é especializado em realizar cirurgias e terapias para tratar uma ampla gama de doenças, deformidades e traumas muitas vezes decorrentes de agressões físicas, acidentes de trânsito, domésticos, esportivos e ocupacionais.

“Nosso compromisso é proporcionar atendimento humanizado e de qualidade, a todos os pacientes que necessitem desse tipo de tratamento. Contamos com profissionais qualificados e experientes, atualizados com as mais recentes técnicas disponíveis”, ressaltou.

Referência

A equipe de Cirurgia Bucomaxilofacial do Regional de Marabá é composta pelas cirurgiãs Ana Paula Marinho Lopes e Amanda Lustosa. Elas realizam consultas especializadas, procedimentos cirúrgicos eletivos, além de atendimento de urgência e emergência. Essa especialidade abrange a identificação, tratamento e prevenção de uma ampla gama de condições e lesões que impactam a região da face e da cavidade oral.

As cirurgiã Ana Paula Marinho Lopes que atuam na instituição, destaca que lesões graves na face podem ter consequências devastadoras, afetando funções básicas como mastigação e respiração, além de comprometer a estética facial. “É gratificante poder devolver a funcionalidade e a autoestima para pessoas que chegam ao nosso serviço com traumas graves e a esperança fragilizada”, relatou a profissional.

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é uma área que demanda muito estudo e prática, uma vez que executa procedimentos de baixa, média e alta complexidade na região da face. Ana Paula destacou a importância da equipe multiprofissional no manejo dos pacientes com condições complexas. “Atuamos sempre em conjunto com as equipes, principalmente nos casos de trauma facial. Isso garante agilidade no tratamento, o que minimiza as possíveis sequelas,” enfatizou a cirurgiã.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

