Ibama determina maior vazão de água da hidrelétrica de Belo Monte, no sudoeste do Pará

Ibama determina maior vazão de água da hidrelétrica de Belo Monte, sudoeste do Pará

Ibama determinou que a usina hidrelétrica de Belo Monte aumente a vazão de água no rio da “Volta Grande do Xingu”, no sudoeste do Pará. A empresa responsável pela hidrelétrica, a Belo Monte, terá que liberar 10.900 m³ de água por segundo até domingo (7).

De acordo com o comunicado da Norte Energia, um cronograma foi estabelecido pelo órgão federal para manter a vida no trecho de vazão reduzida do rio, abaixo do barramento da hidrelétrica.

Com a vazão de mais água represada, a empresa responsável por Belo Monte alertou que as pessoas devem reforçar os cuidados na beira do rio com animais, tanques de peixes e demais pertences como as embarcações.

Ao liberar mais água no trecho seco, localizado próximo à casa de força complementar da hidrelétrica, que fica no sítio Pimental, haverá consequentemente a redução do nível do rio Xingu, que banha a cidade. Ou seja, tanto o rio quanto os afluentes, que são os igarapés Altamira, Condé e Panelas, deverão ficar mais secos ao longo desta semana.

Ainda segundo a Norte Energia, outra consequência direta será a redução da produção de energia elétrica da usina Belo Monte, que terá menos água para movimentar as turbinas.

Por:G1 PA — Belém

