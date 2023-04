Ibama embarga e multa 41 empresas envolvidas em exploração ilegal de madeira em MT e RO

Mais de 22 mil metros cúbicos de madeira foram comercializados por meio de fraude no sistema de controle estadual

Investigação realizada pelo Ibama durante quatro meses resultou na confirmação do envolvimento de 41 madeireiras em fraudes relacionadas ao controle da madeira nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Mais de 22 mil metros cúbicos, o equivalente a cerca de 1.600 carretas carregadas de toras, foram comercializados a partir de informações falsas prestadas aos órgãos ambientais. De 20 e 24 de março, agentes ambientais aplicaram embargos e R$ 21 milhões em multas às empresas responsáveis pelas irregularidades.

O esquema funcionava por meio da inserção fraudulenta de créditos virtuais de madeira no Sistema de Controle de Produtos Florestais do Estado de Mato Grosso (Sisflora-MT). Os infratores registravam informações falsas para acobertar transações com empresas responsáveis pela exploração ilegal de madeira em Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

“Esse tipo de crime contamina a cadeia produtiva legal da madeira nativa, tanto no mercado nacional como no mercado internacional”, disse o chefe da Divisão Técnico-Ambiental do Ibama no Mato Grosso, Allan Valezi. As autuações aplicadas serão encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para instauração de inquérito e responsabilização criminal dos envolvidos.

A Operação Custódia dá continuidade às Operações Maravalha III e IV, realizadas pelo Ibama em 2021 e 2022. Ambas investigaram fraudes na cadeia de produtos florestais e esquentamento de madeira ilegal por meio de Planos de Manejo Florestal irregulares autorizados em Mato Grosso. As fraudes possibilitaram exploração madeireira e desmatamento ilegal em Rondônia e Pará. Nesse biênio, mais de meio milhão de metros cúbicos explorados ilegalmente na Amazônia, o equivalente a cerca de 13.700 carretas carregadas de toras, foram introduzidos na cadeia produtiva e comercializados como madeira legal. No mesmo período o projeto Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicou crescimento no desmatamento da Amazônia Legal. A área desmatada no período de agosto de 2021 a julho de 2022 foi a maior dos últimos 15 anos, com 1.620 km² no Mato Grosso e 1.312 km² em Rondônia.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/04/2023/06:54:06 com iformações da Assessoria de Comunicação do Ibama

