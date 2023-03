10 coisas para saber antes de visitar o Brasil

Cristo Redentor Rio de Janeiro (Foto:Reprodução) – O Brasil pode ser o maior país que a maioria das pessoas no mundo não conhece quase nada sobre.

Mas isto está começando a mudar, já que a situação financeira de alguns têm aumentado acentuadamente nos últimos anos, ajudando cerca de 50% da população do país a entrar na classe média.

Manifestações em massa em junho sobre desigualdade econômica crônica e insatisfação com o governo federal uniram tanto a classe pobre quanto a classe média, expondo uma realidade social perturbadora.

No entanto, se o Brasil é conhecido mundialmente por alguma coisa, é sua população sociável e enérgica.

1. os brasileiros são muito apostadores

2. Não há introvertidos no Brasil

É uma cultura vibrante que pode tirá-lo de sua concha, ajudá-lo a relaxar e ter o melhor momento de sua vida.

Os brasileiros gostam de se expressar e não se limitam muito no volume com o qual o fazem. Isto não se aplica apenas a falar, mas também a buzinas de carro, aparelhos de TV e ao som de comerciais de caminhões que explodem de 16 alto-falantes por todo o lado.

3. A língua inglesa não é muito difundida

Como falantes nativos do português no continente espanhol, longe do mundo anglófono, os brasileiros são um universo linguístico por direito próprio.

Não são muitos os brasileiros que falam inglês, especialmente fora do Rio de Janeiro ou São Paulo.

Eles viram todos os filmes americanos e conhecem todas as canções de Adele, mas tradicionalmente o foco tem sido conseguir uma boa educação em português, o que ainda é difícil em um país onde a educação está muito abaixo da lista de prioridades.

As barras de suco são incríveis

Talvez por estarem rodeados de tantas variedades de frutas exóticas que o resto de nós nunca ouvimos falar – caju, camu camu, pitanga – os brasileiros são especialistas em criar bebidas de frutas particularmente saborosas, ou suco.

Praticamente todas as outras ruas do Rio têm um bar de sucos.

A banana brasileira é a mais saborosa do mundo, muito superior à versão bland Central American (dizem os brasileiros), e produz bebidas super saborosas.

5. O Brasil é um mundo ao ar livre

Dos cafés da calçada do Rio aos churrascos no quintal, das praias ao longo e através da longa costa até o interior selvagem, o Brasil é o lugar ideal para estar ao ar livre.

Como convém a um país tropical, os brasileiros desfrutam de uma cultura de recreação ao ar livre e têm um ambiente natural de classe mundial para brincar.

Praias, selvas, cachoeiras – está tudo aqui, e muitas vezes em uma escala épica.

Existe um enorme fosso entre ricos e pobres

Embora o padrão de vida tenha melhorado na última década e muitos brasileiros tenham se juntado à classe média, uma enorme proporção da população ainda vive em um dia.

De acordo com o censo de 2010, cerca de 6% dos brasileiros vivem em favelas. Estas montanhas de tijolos, que se elevam em formas intrincadas, fazem fronteira com as maiores cidades do país, tais como São Paulo e Rio de Janeiro. Hospitais, escolas, segurança e o fim da brutalidade policial são as principais demandas dos recentes protestos deste setor social.

Combine isto com os problemas das drogas e dos sindicatos do crime notórios nas favelas e você tem um enorme problema de criminalidade.

7. As festas fazem uma grande diferença

Os brasileiros dão duas das maiores festas que o mundo conhece: o Carnaval e o Revaillon de Ano Novo.

Mas as festividades acontecem o ano inteiro, graças a uma abundância de festas regionais, cidades que desenvolvem as artes e uma infinidade de festivais religiosos.

O Rio de Janeiro recebe festivais gratuitos de música, com as melhores bandas se apresentando nos palcos de toda a cidade, enquanto Recife recebe concertos gratuitos do rock ao forro e eventos com todos os bateristas da cidade, mais de 100 deles tocando em uníssono, em um palco de concertos ao ar livre do outro lado da rua da praia.

Há muitos festivais acontecendo no nordeste do Brasil. A festa do Bumba Meu Boi em São Luiz, no estado do Maranhão, em julho, mistura as tradições africanas, indígenas e folclóricas européias em uma celebração diferente de qualquer outra no Brasil.

8. Ritmo é rei

A capacidade do Brasil de improvisar sobre qualquer tema musical o torna inigualável na quantidade e qualidade de seus diferentes ritmos e estilos musicais.

O mundo exterior conhece a bossa nova, um samba lento misturado ao jazz americano e ao impressionismo francês, e o samba, uma mistura de círculos de tambores africanos e marchas européias.

Mas o Brasil dança ao ritmo de muitos bateristas diferentes, refletindo a diversidade de sua população.

Os principais estilos afro-brasileiros variam do afoxe, a trilha sonora cerimonial das procissões religiosas do candomblé, ao lundu, maracatu, machado, ijexa e frevo, este último acompanhado por uma dança febrilmente lúdica.

9. Beijar estranhos é comum

Conhecer as pessoas no Brasil acontece rapidamente.

Como eles não dão muita importância ao espaço pessoal, é mais fácil para os brasileiros romper o espaço emocional também.

É comum que um homem que é apresentado a uma mulher a beije em ambas as bochechas – e ao sair, também.

Um dia cheio de reuniões e apresentações pode levar a muitas bofetadas nas bochechas, o que faz do Brasil um ótimo lugar para alguns e um lugar para outros apanharem novas resfriados e gripe.

A linguagem corporal é tão importante aqui quanto o português.

Os homens não têm medo de abraçar outro homem para enfatizar seu ponto de vista.

Colocar uma mão no ombro ou dar um abraço firme e enviar um beijo aéreo fazem parte da elaborada dança social que faz com que os viajantes se sintam bem-vindos.

10. As piranhas não o comerão se você cair no rio Amazonas.

As piranhas vivem nas principais bacias hidrográficas da América do Sul e os afluentes da Amazônia no Brasil estão simplesmente fervilhando com elas.

Elas têm fiandeiras desagradáveis que picam os brasileiros que nadam nos rios, mas não as rasgam até o osso.

Alguns atribuem a origem desta lenda a uma visita do Presidente Teddy Roosevelt no início do século 20. Os locais bloquearam um rio e o encheram com piranhas famintas, depois jogaram uma vaca lá dentro para garantir ao presidente um bom espetáculo.

Isto causou um famoso enxame de piranhas, embelezado mais tarde pelos fabricantes de noticiários e filmes.

