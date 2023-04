Preços médios da gasolina e do etanol caem pela 3ª semana seguida nos postos, mostra ANP

▶️ Gasolina: A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,48 o litro.

O valor representa um recuo de 0,54% frente aos R$ 5,51 da semana anterior, segundo os dados da ANP.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,19.

▶️ Etanol: O litro do etanol também caiu pela terceira semana seguida: foi de R$ 3,92 para R$ 3,89.

A queda no preço do combustível foi de 0,76%.

O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,50.

▶️ Diesel: Já o preço médio do diesel chegou à sexta queda consecutiva: foi de R$ 5,86 para R$ 5,80.

O recuo no valor do litro do diesel foi de 1,02%.

O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,69 na mesma semana.

▶️ Contexto: Esta é a terceira semana consecutiva de queda no preços da gasolina e do etanol. Já o diesel caiu pela sexta semana seguida.

Os novos recuos foram contabilizados pela ANP na semana em que a retomada de impostos federais sobre gasolina e etanol completou um mês — a medida passou a valer em 1º de março. Naquela mesma semana, a gasolina teve alta de 3,34%, mas logo iniciou trajetória de queda.

Inicialmente, o tema causou um impasse entre as alas política e econômica do governo. Os ministros Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, explicaram no dia 28 de fevereiro a volta dos impostos federais.

Os aumentos, segundo Haddad, foram de:

R$ 0,47 para a gasolina

R$ 0,02 para o etanol

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, informou que a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, até junho. Ela só será mantida no segundo semestre caso o Congresso decida converter a medida provisória em lei.

Na ocasião, Haddad disse que os impactos nas bombas seriam menores, já que a Petrobras havia anunciado a redução nos preços de gasolina e diesel para as distribuidoras.

“Estamos com um objetivo claro, que é recompor o orçamento público”, afirmou o ministro.

Ainda segundo Haddad, com a redução da gasolina em R$ 0,13 o litro pela Petrobras, o impacto final a ser sentido pelo consumidor seria de R$ 0,34 para a gasolina.

