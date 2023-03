IBGE abre 339 vagas em concurso com salários de R$ 3100

Veja como as vagas serão divididas e como se inscrever

Na segunda-feira (06), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de um concurso público, com 339 vagas de nível médio. O salário pode chegar a R$ 3.100.

As vagas são para agente de Pesquisas e Mapeamento, com 319 vagas disponíveis, salário de R$ 1.387,50, é necessário nível médio de escolaridade. Já para Supervisor de Coleta e Qualidade: serão 20 vagas, com salário de R$ 3.100 e nível médio de escolaridade.

Os agentes de pesquisa são responsáveis por visitar domicílios e estabelecimentos, realizar coleta de dados para pesquisas mensais do IBGE.

Os supervisores ficam responsáveis por organizar, planejar e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho, e também gerenciam os trabalhos das agências do IBGE para prezar pela qualidade dos dados da pesquisa.

Para quem for aprovado, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas por dia, de segunda à sexta. O contrato poderá ter duração de 1 ano podendo ser estendido.

O trabalhador, além do salário, tem direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Para quem deseja realizar a prova, o candidato precisa comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado.

Mais informações no site do IBGE

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/03/2023/07:34:26 com informações do IG

