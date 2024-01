Idoso agride criança por andar de patinete em condomínio

A síndica do condomínio deu entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta (TV Globo), na última segunda-feira (22). Ela admitiu as agressões, mas disse que vai denunciar a avó do menino por, supostamente, “deixá-lo na rua o dia todo”.

O idoso, que é marido da síndica, teria se revoltado com a criança andando de patinete no condomínio. Câmeras de segurança flagraram tudo. Confira!

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a agressão de um homem de 71 anos contra um menino de apenas oito, em um condomínio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Vizinhos testemunharam o momento da violência, que teria começado após o menino andar de patinete em uma área comum do condomínio.

Nas imagens é possível ver o agressor, que é marido da síndica, segurando a criança pelo braço e desferindo vários golpes na cabeça. As agressões só param quando uma vizinha puxa a criança dos braços do homem.

A avó do menino, detentora da guarda, registrou um boletim de ocorrência no 52º DP de Nova Iguaçu.

O idoso teria ameaçado o menino, dizendo a ele para que não andasse na rua por causa do barulho. Segundo a avó, a criança respondeu que continuaria andando “porque a rua é pública”. Irritado, o homem correu atrás do menino e o agrediu.

