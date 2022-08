Influenciador digital de Itaituba, no Pará, sofre tentativa de homicídio

Pedro foi perseguido antes de ser atingido por duas balas (Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Pedro Allan foi atingido com dois tiros na perna, na noite dessa terça-feira (23), na travessa Lauro Sodré, em Itaituba, sudoeste do Pará. Imagens de câmeras de segurança mostram que um dos bandidos chegou a apontar a arma na cabeça do jovem, mas já não havia munição.

De acordo com testemunhas, o influencer estava com três amigas em uma pastelaria, quando uma dupla chegou em uma moto e atirou contra um homem que estava em outra mesa. Pedro correu junto às amigas, mas foi avistado pelos criminosos na travessa Lauro Sodré. Ele foi perseguido e atingido com dois tiros em sua perna.

Câmeras de segurança mostram o exato momento em que Pedro Allan caiu no chão após ser atingido pelos tiros. Ainda segundo testemunhas, outra pessoa teria sido atingida de raspão durante a ação.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local para prestar os primeiros socorros. A Polícia Militar foi acionada para apurar os fatos.

Apesar do susto, uma publicação no perfil do Instagram do influencer afirma que “está tudo bem” com ele. “Gente, está tudo bem, graças a Deus! Amanhã eu apareço para falar o que aconteceu. Muito obrigado pela preocupação e pelas mensagens positivas. Amo vocês”, diz o texto nos stories da rede social do jovem de 20 anos, que aparentemente foi escrito por ele mesmo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/08/2022/08:05:53 com informações de O Liberal

