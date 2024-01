Criminosos de alta periculosidade são procurados no Pará

Em posse deles, os policiais apreenderam farto armamento, inclusive um fuzil calibre 50, com potência para perfurar blindagem e derrubar aeronaves.

As forças policiais do Pará estão à procura de dois homens considerados de alta periculosidade que integravam um bando fortemente armado e que atuava na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, estão foragidos Gean Mike Araújo dos Santos, o “Caubói”, e João Lopes da Silva, condenado pela Vara Criminal de Redenção a 17 anos de prisão. Outro suspeito, João Batista Monteiro Dias, morreu em confronto com as equipes policiais, durante operação, no sábado (20).

Conforme informações policiais, o trio integrava uma quadrilha especializada em furtos e roubos de veículos, cargas e ataques a carros de transporte de valores, aterrorizando a região sul do Pará. Em posse dos investigados, os policiais apreenderam um fuzil calibre 50, com potência para perfurar blindagem e derrubar aeronaves; explosivos; duas espingardas; centenas de munições; três veículos roubados; uma motocicleta, fardamentos e diversos objetos.

Durante a operação policial, deflagrada em uma área de mata, no município de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, os suspeitos resistiram à tentativa de abordagem, atirando contra os policiais, que revidaram. O suspeito João Batista Monteiro Dias foi baleado e não resistiu. Os outros dois conseguiram fugir e estão sendo procurados pelas equipes policiais, que ainda investigam o possível envolvimento de outros integrantes na quadrilha.

Segundo as investigações, há indícios de que o grupo criminoso seria oriundo do estado do Tocantins e que estaria tendo apoio de um grupo político de Redenção. As equipes policiais seguem com as buscas pelos dois suspeitos foragidos. Quem tiver informações que possam auxiliar na captura dos mesmos pode informar de forma anônima e gratuita pelo Dique Denuncia 181 ou pelo 190.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/16:09:48

