Idoso é encontrado morto com sinais de violência na casa onde morava no bairro Matinha, em Santarém

O corpo estava de peito pra cima em uma mureta no terreno da cada. — Foto: Divulgação

Vizinhos informaram que a vitima de 72 anos morava sozinha e sempre era vista caminhado na rua.

A Polícia Civil investiga a morte de um idoso encontrado na casa onde morava na rua Caranã, bairro Matinha, na grande área Nova República, em Santarém, oeste do Pará, nesta segunda-feira (31) pela manhã. O corpo estava de peito pra cima em uma mureta no terreno da casa. Próximo ao corpo havia sangue.

A vítima foi identificada como Sebastião Silva Sousa de 72 anos, e de acordo com informações repassadas por vizinhos, ele morava sozinho.

Um morador que passava na frente da casa da vítima, ao sentir o forte odor, resolveu olhar por cima do muro da casa, e viu o corpo já em estado de decomposição. Sebastião foi visto com vida pela última vez no sábado (29), em via pública, desacompanhado.

O Serviço de Atendimento do Móvel de Urgência foi acionado e seguiu o protocolo de atendimento. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também foi chamado para remover o corpo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), foram encontrados no bolso da vítima, a carteira com os documentos pessoais e o celular.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A delegada Raíssa Beleboni, titula de homicídio, esteve no local realizando os primeiros levantamentos junto com a equipe de perícia.

Ainda de acordo com a delegada, é cedo para falar sobre a real causa da morte. Ela aguarda a conclusão da perícia que vai apontar com o que causou a morte de Sebastião Silva.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/09:15:32

