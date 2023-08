CBF confirma Brasil x Bolívia em Belém pelas Eliminatórias

Estádio do Mangueirão, em Belém, cumpriu as exigências técnicas e de logística para a realização do jogo e volta a receber a Seleção Canarinho após 12 anos.

(Foto:Rony Moreira, Agência Pará).

A longa espera do torcedor paraense em poder acompanhar de perto a Seleção Brasileira, já tem dia, mês e hora para terminar. Depois do último confronto em que Brasil venceu a Argentina por 2 x 0, no duelo válido pelo Superclássico das Américas, ocorrido no ano de 2011, Belém novamente irá receber o time pentacampeão mundial, no duelo que marca a arrancada pela busca do Hexacampeonato.

Nesta segunda-feira (31), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que a partida entre Brasil x Bolívia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo Masculina FIFA 2026, co-sediada por Estados Unidos, Canadá e México, será realizada no dia 8 de setembro, no Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém.

O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, explicou os critérios para a escolha do Mangueirão, ao confronto inicial da Seleção. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, afirmou.

Fonte: Magno Fernandes / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/08:54:42

