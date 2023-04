Imperatriz caminha para perder o posto de segunda maior cidade do Maranhão

Acima veja aspecto de Imperatriz durante a noite. (foto:Reprodução)

A previsão está relacionada ao censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o crescimento populacional dos municípios maranhenses.

A cidade de Imperatriz, considerada hoje a segunda maior cidade do Maranhão no número populacional, pode perder seu posto em 2024 para o município de São José de Ribamar. É o que apontam os resultados do “Censo Demográfico 2022” realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No novo censo do IBGE Imperatriz aparece com 273.027 habitantes, enquanto a cidade de São José de Ribamar aparece com 269.657 habitantes, ou seja, a atual segunda maior cidade do Estado tem apenas 3.370 habitantes a mais que a cidade pertencente à Região Metropolitana de São Luís.

Segundo o censo do IBGE em 2020, as duas cidades maranhenses tinham uma diferença de 75 mil habitantes, enquanto Imperatriz tinha uma população estimada em 254 mil habitantes, São José de Ribamar tinha uma população de 179.028 mil habitantes.

Com essa estimativa de Imperatriz perder a posição populacional em 2024 para a terceira maior cidade do Maranhão em 2024, a cidade continuará tendo o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB), que segundo dados de 2021 do IBGE, aparece com quase R$ 8 bilhões, sendo quase quatro vezes maior que o município que integra a região metropolitana de São Luís.

A cidade de Timon segue na quarta posição entre as maiores do estado, perdendo para a capital São Luis, Imperatriz e São José de Ribamar. A população timonense divulgada foi de 175 mil e 44 habitantes.

Os dados do aumento das populações maranhenses divulgado pelo IBGE é calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro de 2022 e podem ser acessados clicando AQUI..

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

