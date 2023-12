Ex Morador de Novo Progresso e piloto do Crepurizão são presos com 42 barras de ouro em Manaus-AM

Carga com 42 barras de ouro ilegal é apreendida em Manaus — Foto: PM/AM/Divulgação

Suspeitos tentam interceptar carga com 42 barras de ouro ilegal e atiram contra carro em avenida de Manaus

Conforme a denúncia recebida pela PM, ocupantes de uma Doblô atacaram um Gol para tentar roubar as barras de ouro que eram transportadas ilegalmente pelo veículo. Um dos homens que fazia o transporte ilegal ficou ferido.

Suspeitos tentaram interceptar uma carga com 42 barras de ouro ilegal, na Avenida das Torres, em Manaus, e atiraram contra o carro que transportava o produto. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conseguiu apreender a carga e prender dois homens.

O material apreendido e um dos homens responsáveis pelo transporte do ouro foi levado para a sede da Polícia Federal em Manaus.

O caso aconteceu na tarde de sábado (9), no sentido bairro/Centro da Avenida das Torres. Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuaram as apreensões e prisões depois de serem acionados.

Conforme a denúncia recebida pela PM, ocupantes de uma Doblô atacaram um Gol branco para tentar roubar as barras de ouro que eram transportadas ilegalmente pelo veículo.

Um ocupante do Gol se escondeu em uma loja de variedades, na Avenida das Torres. Outro homem, que também estava no carro, fugiu para o outro lado da via. Os dois foram presos pela Rocam.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram os dois carros parados na avenida.

Durante busca no Gol, a Rocam encontrou:

*duas malas com as barras de ouro

Na Doblô, os policiais militares encontraram:

*uma arma de fogo do tipo pistola Glock G25 380mm.

Veja imagens

Este slideshow necessita de JavaScript.

A equipe apreendeu outros objetos nos dois carros, como um carregador de Glock 25G com 14 munições intactas, uma caixa de munição 380mm com 24 munições, uma caixa de dispositivo para perfurar pneu, uma faca, dois celulares Iphone, um GPS e R$ 6.184,00 em espécie.

Os dois homens presos foram atingidos pelos ocupantes da Doblô. Eles receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Um dos homens precisou ser internado para procedimento cirúrgico e o outro teve alta após receber os cuidados médicos”.

O homem e os materiais apreendidos foram levadas para a sede da Polícia Federal (PF), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. “As barras de ouro foram pesadas na PF, totalizando 47,2 kg”, informou a PM.

Os atiradores, que estavam na Doblô, fugiram. Nenhum deles foi preso até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar não soube informar a origem do ouro.

Denúncia

Após a ocorrência, a Polícia Militar do Amazonas reforçou os contatos do disque denúncia: 181 ou pelo 190.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com G1AM/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/06:38:31

