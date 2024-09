Incêndio destrói empresa, 7 carretas e carros em Sorriso | MT

Fotos: Só Notícias/ LucasTorres | O incêndio atingiu uma empresa auto elétrica, na área central (próximo a BR-163), na noite desta quinta-feira, 19 de setembro de 2024, destruindo maquinários, 9 veículos, sendo sete carretas e dois carros. O comandante Kunze informou que o fogo se espalhou rapidamente, mas a equipe conseguiu evitar danos maiores ao chegar rapidamente ao local. “Atingiu não só a oficina como todos os caminhões que estavam presentes no local. A propagação foi muito rápida, mas nossa equipe conseguiu chegar rápido. Com cinco minutos e meio já estávamos no local iniciando o combate, tivemos um apoio muito forte da prefeitura municipal que mandou cinco caminhões pipas. O nosso comandante regional mandou uma viatura de Sinop e Lucas do Rio Verde”, detalhou.

“Conseguimos minimizar os danos causados pelo incêndio. Não temos uma certeza de como esse fogo começou, temos uma tratativa inicial de fazer o combate. Hora que chegamos no local o incêndio estava consumindo todo o local, com diversas explosões, várias chamas, mas conseguimos fazer o resfriamento competentemente que foi minimizando a propagação do fogo”, acrescentou.

Os bombeiros trabalharam por várias horas até hoje de madrugada para evitar que as chamas se espalhassem e atingissem mais carretas que estavam próximas. Houve algumas explosões.

O major também apontou que uma das prioridades da equipe durante o combate foi evitar que o fogo chegasse em um caminhão tanque. “A gente conseguiu impedir que o fogo atingisse um segundo tanque desse caminhão. Foi feito um resfriamento muito forte naquele tanque. Impedimos que aquele líquido inflamável fosse atingido pelas chamas. Protegemos uma das carretas que estava no local, ela não foi atingida”, concluiu.

Ainda é desconhecida a causa do incêndio, que é um dos maiores que já ocorreu em Sorriso.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2024/10:52:34

