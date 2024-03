Incidente envolvendo voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia deixa cerca de 50 feridos

Avião Latam, em imagem de arquivo — Foto: LATAM/Divulgação

Ao todo, 12 pessoas foram levadas ao hospital, sendo uma em estado grave. Passageiros relatam uma perda brusca de altitude e manchas de sangue no interior do avião. Aeronave sofreu um forte movimento durante voo devido a um ‘evento técnico’, segundo a companhia.

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas em um voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia nesta segunda-feira (11) depois que o avião perdeu altitude subitamente, fazendo alguns tripulantes e passageiros baterem a cabeça no teto.

Havia manchas de sague no interior da aeronave, segundo testemunhas. Ao todo, 12 pessoas precisaram ser levadas ao hospital.

O voo fazia a rota entre Sydney e Santiago, com uma escala em Auckland. Durante o trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, passageiros relataram uma perda súbita de altitude, fazendo com que pessoas fossem lançadas ao teto da cabine, de acordo com a imprensa da Nova Zelândia.

Um avião pode mudar de altitude subitamente em razão, por exemplo, de uma turbulência ou da necessidade de descida rápida por uma descompressão. A Latam ainda não informou as causas do incidente.

Segundo a Latam, um “evento técnico” causou um forte movimento do Boeing 787 que fazia o voo. Apesar do incidente, o pouso ocorreu dentro do horário programado.

De acordo com o site Flightradar24, que rastreia voos comerciais, o Boeing 787 perde altitude entre 2h20 e 2h27 de voo, saindo de 41 mil pés (12.497 metros) para 40.692 pés (12.403 m) — essa diferença, de 94 metros, é equivalente à altura de um prédio de 31 andares. Mas não há indicação, por ora, de uma queda súbita, que aconteceria em menos tempo.

“Nossos dados não mostram uma perda significativa de altitude durante o voo”, diz a conta oficial do Flightradar24 na rede social X (antigo Twitter). “[Esse episódio] serve para mostrar que o mais seguro é manter os cintos de segurança afivelados durante o voo enquanto se está sentado”, diz o tuíte.

‘Parecia “O Exorcista”‘

Em depoimento ao jornal “NZ Herald”, um passageiro conta que o avião “simplesmente caiu” em pleno voo: “Não havia turbulência, a gente estava voando suavemente o tempo todo. Eu cochilei e, por sorte, estava com meu cinto de segurança”, diz o homem identificado como Brian Jokat.

Ele relata que viu um passageiro próximo “voando” e batendo no teto. “Eu pensei que estava sonhando. Abri meus olhos e ele estava de costas no teto, olhando pra mim. Parecia ‘O Exorcista’.”

“Os passageiros começaram a gritar. Eu senti como se o avião tivesse embicado pra baixo. Parecia que ele estava no topo de uma montanha-russa”, afirma Jokat, ao jornal.

De acordo com o hospital Hato Hone St John, uma pessoa foi atendida em estado grave, enquanto as demais apresentaram quadro moderado ou leve.

Entre as vítimas que precisaram ser levadas ao hospital estão três tripulantes. Sete ambulâncias e outros veículos auxiliares foram até a pista do aeroporto para prestar socorro aos feridos.

A Latam afirma que todos os passageiros e tripulantes tiveram assistência imediata e foram avaliados pela equipe médica do aeroporto.

Por causa do ocorrido, o voo até Santiago acabou sendo cancelado. Uma nova viagem foi marcada para terça-feira (12). A empresa disse que fornecerá hospedagem e alimentação aos passageiros.

Até a publicação desta reportagem outros detalhes sobre as circunstâncias do incidente não haviam sido divulgados. Também não há informações sobre o número total e nacionalidade dos passageiros.

A Latam informou que lamenta os transtornos e prejuízos que a situação pode ter ocasionado e reforçou o compromisso com a segurança. Leia a nota a seguir.

Nota da Latam

“O Grupo LATAM Airlines informa que o voo LA800, que opera hoje a rota Sydney – Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento. O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto, conforme necessário. A LATAM lamenta os transtornos e prejuízos que esta situação possa ter causado aos seus passageiros e reitera o seu compromisso com a segurança como prioridade no âmbito dos seus padrões operacionais.”

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/11:52:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...