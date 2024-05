Madonna ensaia com a cantora Pabllo Vittar e mostra prévia de apresentação gratuita

Madonna ensaiou com a Pabllo Vittar. (Delson Silva / Agnews)

Diva leva os fãs ao delírio durante mais de uma hora de ensaio.

O grande show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, será neste sábado (04), mas antes disso, ela levou os fãs ao delírio ao realizar um ensaio na noite desta quinta-feira (02).

O público que está lá há dias guardando a sua vaga, já que o show é gratuito, teve um gostinho do que virá pela frente, mesmo sem ver o rosto da rainha do pop.Madonna surgiu no palco usando várias cores de máscaras para cobrir o rosto. Ela esteve no palco por mais de uma hora Essa foi a primeira aparição da artista fora do hotel desde que se instalou no Copacabana Palace na segunda-feira (29). Madonna já apareceu uma vez na janela do local.

Nas cores preta, rosa, branca e amarelo fluorescente, teve um momento que ela subiu a máscara e mostrou parte do rosto e das tranças.

Entre as canções ensaiadas, ela cantou “Burnin Up” e “Nothing Really Matters”. A rainha do pop também tocou uma guitarra.Quem também esteve por lá no ensaio foi a cantora Pabllo Vittar. A drag queen é uma das convidadas da rainha do pop. As duas performaram um pouco.O show de Madonna da turnê “The Celebration Tour”, terá transmissão ao vivo pela TV Globo, a Globoplay e o Multishow. Essa é a última apresentação da cantora desse projeto que celebra seus 40 anos de carreira.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/09:33:40

