Influenciador paraense recebe alta após 21 dias em UTI de hospital público de Belém

Prix celebra alta com profissionais do hospital. — Foto: Divulgação

Marcio Lima, conhecido como Prix, chegou ao Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) depois de complicações com uma cirurgia de apendicite.

Após 21 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Belém, o influenciador paraense Marcio Rodrigo Lima, de 34 anos, conhecido nas redes sociais como Prix, recebeu alta na segunda-feira (29).

O produtor de conteúdo apresentou diversas complicações depois de uma cirurgia de apendicite e deu entrada no hospital com a saúde muito debilitada. Prix precisou ser internado e acompanhado por uma equipe multiprofissional.

A notícia da liberação hospitalar foi comemorada pelo influenciador, amigos, familiares e, também, pelos profissionais da unidade, que se despediram de Prix em grande estilo.

No momento do adeus, enfermeiros, técnicos e a equipe multidisciplinar, se reuniram para uma celebração de despedida, com direito a balões, plaquinhas de felicitação e muito agradecimento.

“Aqui, eu tive um atendimento humanizado, com o cuidado necessário. A equipe, os enfermeiros e as enfermeiras, cuidaram tão bem de mim. Me alimentei bastante também. Comida boa chegando toda hora”, contou Prix.

Logo em seguida, o paraense dividiu a novidade com os seguidores nas redes sociais, onde compartilhava atualizações sobre o seu estado de saúde ao longo dos dias na UTI.

Para o diretor geral, Jean Cléber, a alta do influenciador é um orgulho para todo o hospital. “Ele chegou aqui, transferido de outra unidade, em um quadro bem grave e preocupante. Tínhamos um desafio nas mãos, mas sabíamos que estava ao nosso alcance ajudá-lo”, celebrou.

Prix deve continuar o tratamento em casa. Em sua alta, ele e sua família foram orientados com horários, medicamentos e outros procedimentos que farão parte de sua rotina a partir desta nova etapa do tratamento.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/08:33:26

