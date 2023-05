PM é baleado dentro da delegacia de Itaituba após ameacar matar ex-mulher e morre no HRT

(Foto:Reprodução) – O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 29/05/23, por volta das 22hs00, quando uma mulher identificada por, Gleicy Oliveira acionou uma viatura da Polícia Militar de Itaituba, após um desentendimento com seu companheiro, (em processo de separação).

Quando os militares chegaram ao local o soldado da PM/PA, Alexsandro Vieira, de 31 anos, já não estava mas na residência.

Em seguida a mulher foi até a 19ª Seccional Urbana da Policia Civil registrar uma ocorrência para procedimento de medida protetiva, quando a mesma estava com sua filha na sala de ocorrências, o militar chegou já com a arma em punho, (uma pistola), apontou para a cabeça da mulher e ameaçou atirar.

Um policial civil que estava na sala, sacou de sua arma e pediu para o militar largar a arma por algumas vez, o mesmo não largou, em um dado momento tenso da ocorrência, o policial civil efetuou dois disparos, acertando um na altura do peito do militar, outro acertou a parede da sala.

Segundo informações, o militar estava transtornado, tanto que após ter sido baleado teria pego sua arma e tentado se atirar na cabeça, porém já estava sem forças.

Ele foi socorrido pelos militares do corpo de bombeiros com vida ao Hospital Regional do Tapajós, mas não resistiu a gravidade do ferimento e veio a óbito pouco tempo depois.

Os comandantes do CPR-X, Coronel Pedro e do 15ºBPM Ten. Cel. Campos, estiveram na delegacia para acompanhar os procedimentos legais.

O superintendente da polícia civil no Tapajós, delegado Vicente Gomes também está acompanhado o caso. O soldado Vieira já tinha sido da ROCAM de Itaituba, mas saiu, foi transferido para o município de Placas e estava de licença especial.

Em uma apresentação no 15ºBPM

Reportagem em atualização…

Fonte:Junior Ribeiro / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/09:19:03

