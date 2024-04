Justiça Eleitoral de Rurópolis determina suspensão e retirada de circulação da 3ª pesquisa para prefeito do município por irregularidades

(Foto:Reprodução) – A decisão judicial proferida pela Justiça Eleitoral de Rurópolis demonstra irregularidades na pesquisa “PA-09277/2024”, realizada pela empresa MB BRAGA e determina a retirada imediata de circulação que apontava o pré-candidato à prefeitura, Zé Filho da Farmácia (PP), como líder na disputa eleitoral, seguido por Adailton Capixaba, Patrícia Cavichioli e Neném da Serraria.

A determinação foi publicada em 30 de abril de 2024, como resultado de uma Representação do Partido Podemos, contra a empresa MB Braga.

A pesquisa em questão “PA-09277/2024“, foi alvo de questionamentos por parte do Partido Podemos, que alegou irregularidades e solicitou sua suspensão em caráter de urgência. Tendo sido determinado pela Justiça Eleitoral que a empresa realize a “SUSPENSÃO e ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PESQUISA “PA-09277/2024“, até ulterior deliberação, por qualquer meio de comunicação, sítio eletrônico, rede social ou outro veículo escrito, falado ou visual, eletrônico ou físico, sob pena de condenação”.

Em ano eleitoral, a medida cautelar visa garantir a integridade do processo eleitoral e sua lisura.

Essa decisão reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em garantir transparência ao processo eleitoral e assegura que os eleitores possam tomar suas decisões de forma transparente e livre de fake News.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/14:57:36

