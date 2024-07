Influenciadora morre após cair de cachoeira enquanto gravava vídeo para o Instagram

(Foto: Reprodução)- Aanvi Kamdar estava passeando com amigos e gravava conteúdos para o seu Instagram quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo de uma altura de 105 metros.

Uma influenciadora de 27 anos morreu após cair de uma cachoeira na Índia, na última terça-feira (16). A indiana Aanvi Kamdar estava passeando com amigos e gravava conteúdos para o seu Instagram quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo de uma altura de 105 metros.

Os amigos imediatamente alertaram autoridades locais, que enviaram equipes de resgate à região do acidente. Segundo a revista People, os socorristas levaram cerca de 6 horas para resgatar a jovem do desfiladeiro rochoso, localizado na cachoeira Kumbhe, em Maharashtra.

“Ela foi retirada usando uma maca presa a cordas de rapel. Seis socorristas desceram a colina, enquanto outros 50 ajudaram no topo”, disse uma testemunha.

Aanvi chegou a ser resgatada com vida e foi colocada em um respirador, mas faleceu logo depois, no Hospital Governamental de Mangaon Taluka.

A influenciadora morava em Mumbai e possuía um perfil no Instagram onde documentava viagens dentro e fora de seu país natal. Ela tinha mais de 270 mil seguidores na rede social. Após a sua morte, este número subiu em 12 mil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/11:18:57

