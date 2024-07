Suspeito de participação em chacina é preso por porte ilegal de arma de fogo no Pará

(Foto: Reprodução)– Ele foi localizado pela Polícia Militar, que realizava diligências na tentativa de localizar os autores de um homicídio registrado na tarde de quinta-feira (18), na Doca.

Um homem não identificado foi preso na noite desta quinta-feira (18) por porte ilegal de arma de fogo, na área do Centro Comercial, em Belém. Ele foi apresentado na Seccional de São Brás por uma guarnição da Polícia Militar, que realizava diligências na tentativa de localizar os autores de um homicídio registrado na tarde de hoje (18), na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto.

Durante a apresentação na Seccional de São Brás, a equipe policial identificou que o homem também tinha envolvimento na “Chacina do Bar da Wanda” ou “Chacina do Guamá”, registrado em maio de 2019, no bairro do Guamá, na capital paraense. Naquele ano, 11 pessoas foram mortas dentro do estabelecimento.

A polícia não detalhou qual a participação exata do homem em questão no caso da chacina. Segundo a polícia, no momento em que foi localizado, o suspeito portava uma pistola calibre 380. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e colocado à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/11:22:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...