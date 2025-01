Inmet emite alerta de chuvas fortes e ventos intensos para Marabá

(Foto: Reprodução) – O Inmet emitiu um alerta laranja para o município, válido até a manhã de domingo (2/2), indicando possibilidade de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora

A cidade de Marabá, no sudeste do Pará, está sob alerta de chuvas intensas nesta sexta-feira (31/1) e ao longo do fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira indica pancadas de chuva rápidas, com temperatura máxima de 31°C e mínima de 23°C.

O Inmet emitiu um alerta laranja para o município, válido até a manhã de domingo (2/2), indicando possibilidade de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem alcançar velocidades de até 100 km/h. Esses fenômenos climáticos elevam o risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para o sábado (1/2), a previsão é de continuidade das chuvas, embora com menor intensidade, em um alerta amarelo que indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos de até 60 km/h. As temperaturas devem permanecer elevadas, com máxima de 32°C e mínima de 24°C.

A Defesa Civil orienta a população a evitar abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de recomendar o desligamento de aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia em situações de tempestades severas. Em caso de emergências, o contato pode ser feito pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.

A previsão para o domingo (2/2) indica que o volume de chuvas pode diminuir, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas. A comunidade deve permanecer atenta às atualizações climáticas e evitar áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.

