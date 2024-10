Inmet emite alerta de tempestades para toda a região Sul do Pará; em Novo Progresso e mais 14 municípios

Foto: Reprodução | O mesmo fenômeno tem atingido outros estados do eixo centro-sul do Brasil e agora chega afetando todas as cidades da região sul do Pará e algumas das regiões sudeste e sudoeste, somando 29 municípios sob alerta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo — o terceiro nível mais grave — de tempestades para 29 municípios das regiões sul, sudeste e sudoeste do Pará. Todas as 15 cidades da Região de Integração do Araguaia estão incluídas. É o começo da transição para o inverno, como o órgão já havia apontado. Chuvas fortes têm sido registradas em todo o eixo centro-sul do Brasil e deixaram um rastro de estragos em São Paulo

“Perigo Potencial. Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Estão previstas chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, diz o alerta do Inmet, divulgado nesta terça-feira (15).

Na escala do Inmet, uma chuva forte é aquela que tem de 20 a 50 milímetros por hora, como as estão previstas no alerta amarelo emitido, que tem validade até esta quarta-feira (16) e pode ser prorrogado. Acima de 50 milímetros por hora, a chuva pode ser chamada de “violenta”. Como há riscos de relâmpagos, é recomendável não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada na hora da tempestade. Os ventos fortes também podem causar perigo no trânsito, sobretudo para motociclistas.

Confira a lista completa de cidades sob alerta de tempestade do Inmet:

Água Azul do Norte

Altamira

Bannach

Brejo Grande do Araguaia

Canaã dos Carajás

Conceição do Araguaia

Cumaru do Norte

Curionópolis

Eldorado do Carajás

Floresta do Araguaia

Itaituba

Jacareacanga

Novo Progresso

Ourilândia do Norte

Palestina do Pará

Parauapebas

Pau D’Arco

Piçarra

Redenção

Rio Maria

Santa Maria das Barreiras

Santana do Araguaia

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São João do Araguaia

Sapucaia

Senador José Porfírio

Tucumã

Xinguara

Fonte: Victor Furtado, da Redação do Fato Regional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/14:38:11

