Inovação permite experimentar diferentes sabores em realidade virtual

Foto: Shutterstock | Pode ser o segredo para tornar experiências de realidade virtual ainda mais realistas.

Embora tenha passado por várias melhorias nos últimos anos, a realidade virtual ainda não oferece uma experiência completamente imersiva para aqueles que buscam uma fuga total da realidade. No entanto, se você está entre esses entusiastas, boas notícias: há quem esteja trabalhando para aprimorar essa tecnologia.

Um estudo recente publicado no site PNAS revelou que um grupo de pesquisadores desenvolveu um dispositivo, descrito como um “chupa-chupa de realidade virtual”, capaz de simular sabores. O dispositivo permite que os usuários de realidade virtual experimentem até nove sabores diferentes.

Entre os sabores recriados estão açúcar, sal, cereja, chá verde, leite e outros. A tecnologia utiliza diferentes tipos de gel que, misturados à saliva do usuário, ativam a sensação do sabor desejado.

Embora a ideia seja empolgante, ainda será necessário aguardar algum tempo até que esse tipo de dispositivo se torne disponível no mercado com a confiabilidade necessária para uma experiência de sabor mais realista.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/12:42:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com