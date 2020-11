Inter é derrotado pelo América-MG na Copa do Brasil em estreia de Abel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na segunda etapa, o América-MG manteve-se no campo de defesa, apostando nos contragolpes. Contra uma defesa bem postada, o time de Abel Braga continuava com poucas opções de movimentação para ameaçar o gol de Matheus Cavichiolli. Sem alternativas pelo meio, o técnico colorado colocou Yuri Alberto e passou a explorar a bola aérea, mas também não teve resultado.

Em desvantagem no placar e jogando em casa, o Inter precisou sair para o jogo, mas apresentava dificuldades para construir jogadas e incomodar os mineiros. Sem conseguir assustar o adversário, o Colorado ainda permitiu que o América-MG controlasse o meio-campo antes do intervalo.

Os primeiros minutos da etapa inicial foram todos do América-MG, que demorou 12 minutos para abrir o placar no Beira-Rio. Em bela jogada ofensiva, Diego Ferreira apareceu na linha de fundo e cruzou na cabeça de Rodolfo, que subiu alto para testar a bola, que bateu na trave antes de balançar o barbante.

