Inter leva gol no fim e fica no empate com o Bahia no Beira-Rio

Neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional ficou no empate em 2 a 2 com o Bahia. Em jogo movimentado no Beira-Rio, o Colorado teve a vitória na mão até os minutos finais, mas viu o adversário empatar o jogo em cobrança de pênalti já nos acréscimos.

Mesmo com o resultado, o Inter mantém a liderança isolada da competição, agora com 19 pontos. A equipe de Eduardo Coudet agora se prepara para encarar o Ceará, às 19h15 de quinta-feira, também no Beira-Rio. Por outro lado, o Bahia chega a nove pontos, na 11ª colocação.

Como era esperado, o Inter começou tomando a iniciativa no jogo e teve a primeira grande chance com D’alessandro, logo no primeiro minuto. Foi o Bahia, porém, que abriu o placar em pleno Beira-Rio, aos 19 minutos. Zé Gabriel saiu jogando errado, Daniel fez o desarme e serviu Rodriguinho, que recebeu livre, fintou a marcação e o goleiro Marcelo Lomba e bateu de canhota para o gol vazio.

O Inter não sentiu o gol e foi em busca do empate até conseguir, aos 27. Thiago Galhardo pressionou a saída do Bahia, a bola sobrou para D’alessandro e o camisa 10 devolveu para o artilheiro, que desta vez serviu como garçom e cruzou na medida para Patrick completar de cabeça e igualar o marcador.

O segundo tempo começou equilibrado, mas o Inter passou a dominar novamente e chegou ao gol da virada em pênalti polêmico. D’alessandro cruzou em direção a Victor Cuesta, que sofreu contato de Gregore e caiu na área. Braulio da Silva Machado assinalou a penalidade e ainda foi à cabine do VAR confirmar a marcação. Na cobrança, 22 minutos, Thiago Galhardo bateu firme no alto para colocar o Colorado em vantagem.

Com a vantagem no placar, o Inter controlava o jogo e cedia poucos espaços para o Bahia aparecer com perigo no ataque. Tudo caminhava para a vitória colorada, até que, aos 50 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR. Na cabine, ele viu Élber ser derrubado por Rodinei na área e assinalou o pênalti. Na cobrança, Clayson bateu no cantinho para igualar o jogo.

Fonte:Gazeta Esportiva (Ricardo Duarte/assessoria)

06/09/2020 18:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...