Ipec: 79% dizem estar decididos sobre o voto para presidente

Lula, Bolsonaro, Ciro — Foto: Divulgação e Lauren Justice/Reuters

Levantamento foi realizado entre 2 e 4 de setembro, com 2.512 entrevistados em 158 municípios. Percentual é o mesmo da última pesquisa, de 28 de agosto. Eleitores de Bolsonaro e Lula são os mais convictos.

Dados da pesquisa Ipec, encomendada pela Globo, divulgados nesta segunda-feira (5) mostram que 79% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022.

O percentual se manteve estável em comparação com a pesquisa anterior, de 28 de agosto.

Os eleitores mais convictos continuam sendo os de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Ao todo, 86% dos que dizem votar no atual presidente afirma ter certeza do voto. O percentual oscilou 2 pontos percentuais para acima, dentro da margem de erro.

Entre os eleitores do ex-presidente, 85% dizem ter certeza do voto. Houve também uma oscilação para cima de 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. Na última pesquisa, 83% dos eleitores de Lula se diziam convictos.

Já entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT) os que dizem que não vão mudar de candidato são 40%, uma queda de 8 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Os que falam que podem mudar de candidato são 59% e 1% não sabe ou não respondeu.

Em relação aos demais candidatos, 44% dos eleitores desses presidenciáveis dizem que a escolha é definitiva e 56% afirmam que ainda podem mudar de candidato.

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR‐00922/2022. (Com informações do g1).

Jornal Folha do Progresso em 06/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...