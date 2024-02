Irmão de mulher presa por espancar marido mata cunhado horas depois no Mato Grosso

Após ser agredido pela esposa com o cabo de vassoura e receber ameaças de morte, um homem identificado como José Neres Alvares, 43 anos, foi assassinado a tiros perto da Praça da Fé, em Nova Ubiratã (432 km de distância), na noite deste domingo (4). O cunhado dele, um homem de 47 anos, é apontado como principal suspeito do homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto a então mulher de José estava sendo encaminhada para a Delegacia, uma guarnição recebeu informações de que um homem em um carro Strada de cor branca havia sido alvejado na Rua Antonio Feijó, próximo à praça. Conforme o documento policial, o homem era José, que teve seu óbito confirmado ainda no local.

Denúncias anônimas indicavam que o autor dos disparos era o irmão da suspeita, que momentos antes havia afirmado que iria matá-lo. O atirador estava em seu veículo Fiat Uno Way de cor prata, e estaria perseguindo a vítima pelas ruas. Segundo o boletim, em checagem no sistema de monitoramento de câmeras, foi possível constatar que o suspeito estava naquela região, junto com os outros irmãos da suspeita detida, momentos antes do homicídio. Conforme o b.o, na filmagem, é possível visualizar o suspeito ao avistar a vítima José Neres Alvares, passando conduzindo o veículo Strada ao seu lado, proferindo algumas palavras e apontando com o dedo em direção à vítima.

Depois, o suspeito entrou em seu veículo Fiat Uno Way e seguiu a vítima. A Polícia Militar recebeu informações de possíveis locais onde o suspeito poderia se esconder. Foi feita diligência na casa do suspeito, onde as guarnições localizaram o Fiat Uno com a chave na ignição e com as portas abertas, mas sem ninguém. Durante a busca na casa, foi encontrada dentro de um guarda-roupas uma baleira contendo 11 munições calibre 20 intactas.

O carro foi apreendido e levado para o pátio da Delegacia de Nova Ubiratã, para serem realizados exames periciais. Novas diligências foram realizadas pelo Assentamento Cedro Rosa e vizinhança, mas até o momento o suspeito não foi encontrado.

Fonte: FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/08:32:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...