Pai vai buscar filho e não o encontra em escola em Cuiabá

O pai de um menino de quatro anos denunciou nesta segunda-feira (5) que falta segurança na Escola Municipal Madre Marta Cerutti, localizada no bairro Bela Vista, em Cuiabá. Em um vídeo, o homem relatou que ao buscar o filho, por volta das 17h, percebeu que os funcionários deixaram a criança sair sozinha da unidade escolar, sem a presença de algum responsável.

Na avaliação dele, a direção foi negligente. De acordo com o relato do pai, ao sair da escola, o menino andou cerca de 400 metros até ser localizado por um funcionário de um condomínio na região, que estranhou o fato de uma criança uniformizada estar andando sozinha na região.

“Quando fomos buscá-lo, tivemos uma surpresa. Nosso filho não estava na escola. De alguma forma, ele passou pela recepção e o deixaram sair sozinho. Ele foi encontrado mais ou menos a 400 metros da escola. Foi um choque para nós, pois ele ficou à mercê de atropelamento, sequestro ou abuso. É uma criança de 4 anos, que não tem consciência do que está fazendo. Ele andou porque acreditava que estava indo nos procurar, e o deixaram sair. De alguma forma, nos sentimos impotentes. A escola só informou que foi um caso isolado”, declarou o homem ao Kanal1.

Apesar de cobrar segurança redobrada da Madre Marta, o homem decidiu matricular o filho em outra escola. “Graças a Deus, meu filho não sofreu nenhuma lesão. O funcionário desse condomínio viu que era uma criança muito pequena andando sozinha e o levou de volta para a escola. Nosso filho não está mais na escola devido à falta de segurança, e não queremos esperar que algo assim aconteça novamente. Pedimos que a escola redobre esse cuidado para que outros pais não passem pelo que passamos”, finalizou.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que para evitar que fatos como esse se repitam, a Pasta está reforçando junto as unidades a necessidade do envolvimento de todos, servidores e pais, a fim de que a segurança dos estudantes seja mantida. Confira o posicionamento na íntegra:

NOTA

Secretaria Municipal de Educação lamenta o ocorrido. Diante do fato, orientou a equipe gestora da unidade para que reforce as medidas de segurança na entrada e saída dos estudantes.

A unidade educacional possui vigilante e câmera de monitoramento e, para identificação dos estudantes e pais ou responsáveis providenciou carteirinhas, que foram entregues na reunião de acolhida das famílias, realizada no dia 30/01.

Outra medida adotada pela unidade é chamar os estudantes, no horário, de saída, nas salas de aulas, por meio de microfone.

Para evitar que fatos como esse se repitam, a Secretaria Municipal de Educação está reforçando junto as unidades a necessidade do envolvimento de todos, servidores e pais, a fim de que a segurança dos estudantes seja mantida.

