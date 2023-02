Irmãs brasileiras são violentadas sexualmente no entorno da Torre Eiffel; mais nova foi estuprada

(Foto:Reprodução) – Segundo jornal francês Le Parisien, brasileiras foram agredidas por homens após saírem de festa na área da principal atração turística francesa

Uma turista brasileira foi estuprada e outra assediada sexualmente nos arredores da Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris, na França.

Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, as vítimas são irmãs. Os crimes aconteceram na madrugada do último domingo (05).

De acordo com a publicação, as brasileiras deixaram um bar localizado na região da torre acompanhadas por dois homens. Em determinado momento, as irmãs se separaram e foram para diferentes lados com os respectivos acompanhantes.

A irmã mais velha foi tocada nas nádegas por um dos homens. Após reagir e conseguir impor resistência, o criminoso fugiu.

Assustada, a mulher decide procurar pela irmã, que estava em outro ponto. Ao localizá-la, se deparou com o outro homem em cima da caçula, no chão de grama, com as calças abaixadas. A abordagem conseguiu tirar o agressor sexual de perto da vítima, mas o homem fugiu, após entrar em um carro preto.

As irmãs conseguiram encontrar policiais e foram levadas para a delegacia, para depoimento. Ainda de acordo com o Le Parisien, foi confirmado o estupro da irmã mais nova.

O caso está sendo investigado pela polícia parisiense. (As informações são de ‘O Globo’)

Jornal Folha do Progresso em 07/02/2023/17:31:23

