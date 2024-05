PF fecha três garimpos ilegais na Terra Indígena Kayapó, no Pará

Maquinário queimado durante operação. — Foto: PF

Ninguém foi preso, mas responsáveis já foram identificados, segundo a corporação.

Uma operação da Polícia Federal (PF) fechou três garimpos ilegais na Terra Indígena (TI) Kayapó, localizada em Bannach, cidade do sudeste do Pará.

A ação foi divulgada neste sábado (11). O objetivo, segundo a corporação, é o combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na área, conhecida como “Garimpo da Pista Branca”.

No local, de acordo com a PF, foram inutilizadas três escavadeiras hidráulicas, quatro motores, três estruturas de apoio, duas caixas de coleta de ouro (estrovengas) e uma moto. Além disso, os policiais informaram que um celular também foi encontrado.

“Ninguém foi preso na ação, mas a Polícia Federal (PF) identificou os responsáveis pelos crimes e buscará a responsabilização deles nos inquéritos que serão instaurados”, informou a equipe.

A TI Kayapó faz parte da lista de terras indígenas a sofrerem desintrusão por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) e é, segundo a PF, uma das terras indígenas mais devastadas do país pela ação indiscriminada dos garimpeiros.

Os agentes informaram que esta ação dá início a uma série de operações programadas para serem realizadas pela PF ao longo do ano, que irão anteceder a desintrusão prevista pelo STF.

