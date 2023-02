Jovem é detido após furtar a própria mãe em Novo Progresso; objetos foram localizados

Suspeitos e objetos foram encaminhados à delegacia. (Foto: Reprodução).

Caso ocorreu nesta segunda-feira (06). Aparelhos de som foram furtados da residência da vítima.

Um jovem de prenome Lucas foi preso após furtar aparelhos de som da residência da própria mãe, em Novo Progresso, no Sudoeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (06), por volta das 16h.

De acordo com a polícia, Lucas foi localizado em atitude suspeita no interior de uma residência inacabada. De imediato, um policial entrou em contato com o responsável da construção, perguntando se havia algum funcionário trabalhando no local. O responsável informou que não.

Posteriormente, os policiais constataram que se tratava de Lucas, que, em momentos anteriores, havia furtado a residência de sua mãe; fato que, inclusive, foi relatado via WhatsApp pela mulher.

Diante disso, a guarnição realizou a detenção do jovem e, após buscas, conseguiu localizar toda a aparelhagem de som.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Novo Progresso, para a realização dos procedimentos cabíveis. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

Jornal Folha do Progresso em 07/02/2023/17:03:06

