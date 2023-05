Irmãs são assassinadas a tiros enquanto retornavam a pé para casa em Pacajá

Irmãs mortas a tiros no município de Pacajá – Foto: Reprodução

Uma das vítimas estava grávida de seis meses. As duas foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta

As irmãs Roseane Marinho Lima e Aliny Marinho Lima foram mortas a tiros quando retornavam para casa, no bairro Alto Bonito, em Pacajá, sudoeste do Pará, na madrugada deste domingo (14).

As duas jovens estavam na companhia de uma terceira pessoa, que não foi identificada, e que contou à polícia como as vítimas teriam sido mortas. Segundo a testemunha, as irmãs caminhavam a pé quando foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram e atiraram várias vezes contra as duas.

Assustada, a testemunha saiu correndo do local e só ficou sabendo que as duas foram mortas horas depois. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região à procura dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi identificado. O caso foi repassado à Polícia Civil, que após fazer a verificação do local do crime, liberou os corpos para os exames de necropsia.

O caso é investigado pela polícia que apura a motivação do crime. Aliny Marinho tinha uma filha pequena, de 2 anos, e segundo informações da polícia, uma das jovens estava grávida de 6 meses, mas quem seria ainda não foi confirmado pela perícia.

A morte das jovens causou comoção na comunidade escolar. Estudantes, as duas frequentavam a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pacajá, a unidade escolar lamentou a morte das meninas e publicou uma nota de pesar. Nesta segunda-feira (15) as aulas foram suspensas na escola, que decretou luto oficial em memória das estudantes. Informações que ajudem a polícia na identificação dos suspeitos podem ser repassadas através do número 181, sem a necessidade de se identificar.

