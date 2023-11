Itaituba é beneficiada com 500 casas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida

Anúncio foi feito durante evento realizado em Brasília. Programa visa beneficiar famílias renda familiar mensal de até dois salários mínimos, priorizando beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Durante o evento da 1ª Seleção de Propostas do Novo Minha Casa, Minha Vida, realizado nesta quarta-feira (22), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), foi anunciado que a cidade de Itaituba será contemplada com 500 novas unidades habitacionais. O Prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, participou do evento a convite do Ministro das Cidades, Jader Filho. A ocasião também contou com a presença do Governador Helder Barbalho, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades. Esta conquista é resultado de uma audiência realizada em abril de 2023 em Brasília, onde o prefeito Valmir Climaco e a Secretária de Assistência Social, Solange Aguiar, se reuniram com o Ministro Jader Filho. Na ocasião, foi solicitado apoio para a construção de 10 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida, visando atender a demanda de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em Itaituba. Inicialmente, a cidade foi contemplada com 500 unidades. Mas ainda não se tem previsão para inicio das obras ou dos cadastros para adquirir uma das residências. No evento, foram anunciadas as propostas selecionadas para a construção de 187,5 mil novas unidades habitacionais em mais de 1.200 empreendimentos, abrangendo quase 560 municípios. Esses projetos beneficiarão famílias da Faixa 1, com renda bruta familiar mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640), priorizando beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O Ministro Jader Filho destacou a grande procura pelo programa, evidenciada pela recepção de propostas para mais de 900 mil unidades. Ele ressaltou que as propostas não contempladas nesta primeira seleção serão consideradas em futuras etapas, visando atender mais famílias no sonho da casa própria.

Fonte: Portal Giro

Fonte: Portal Giro / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/20:47:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...