GERENTE DE SUPERMERCADO É O SEXTO ENVOLVIDO EM ASSALTO DE QUASE MEIO MILHÃO EM ALTAMIRA

Mandado de prisão foi cumprido no momento em que ele estava trabalhando

O sexto envolvido no assalto ao funcionário de um supermercado no mês de julho foi preso pela Polícia Civil durante cumprimento de mandado de prisão preventiva em Altamira, no sudoeste do Pará, na última segunda-feira (20). O suspeito, que não teve o nome divulgado, já tinha passagens pela delegacia e também seria gerente da empresa.

Segundo a polícia, as investigações mostraram que o suspeito, por ter acesso a informações privilegiadas, como os dias que iriam ser depositados os valores em dinheiro e horário. A partir disso, repassava a um familiar, que também estava envolvido, e esse parente dava continuidade no crime.

“Já tinha essa receptação há um tempo, agora mais um roubo, ele não atuou no roubo, mas, pelas investigações, foi o mentor intelectual, digamos assim, por apresentar informações privilegiadas que proporcionam o cometimento do crime.”, disse a delegada Kary Klat.

Foram cerca de três meses de investigação. Segundo a delegada, até o momento, sete pessoas estão envolvidas no assalto. Destas, seis foram presas pela polícia, cinco permanecem detidas no Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. Uma delas foi solta pela justiça pela juíza entender que ela era mãe e tinha filho menor de idade, por esse motivo, a prisão foi relaxada.

“A gente foi até o local de trabalho dele cumprir o mandado, solicitamos que ele se apresentasse, a todo momento ele foi bem tranquilo, e o levamos para a delegacia, porque se é um cumprimento de mandado, já é uma decisão judicial, e foi solicitada dentro do meu relatório final do inquérito.”, explicou a delegada.

O crime aconteceu no dia 31 de julho de 2023, no bairro Sudam I em Altamira, no sudoeste do Pará, quando um funcionário de um supermercado foi rendido por criminosos em plena luz do dia, e teve uma quantia de cerca de 450 mil reais levados por eles. Cerca de 112 mil reais foram recuperados pela polícia. As investigações devem seguir para prender o sétimo envolvido.

“A gente não conseguiu localizar o sétimo suspeito, mas assim que localizarmos reabrimos o inquérito e apresentamos ao judiciário”

Fonte: confirmanoticia/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/20:50:36

