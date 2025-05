Itupiranga (PA) recebe 30 mil filhotes de peixe para fortalecer a criação em viveiros

Foto: Reprodução | Ação é uma parceria da Sedap com a Emater e a prefeitura municipal e já atendeu mais de 30 piscicultores.

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Prefeitura Municipal de Itupiranga (região de Integração Lago de Tucuruí), fez a entrega de 30 mil alevinos para mais de 30 produtores locais. O repasse ocorreu na manhã desta quarta-feira (7) no município.

Os peixes são oriundos da Estação de Alevinagem Orion Nina Ribeiro, localizada em Terra Alta, no nordeste do Pará. O objetivo da ação é fomentar a atividade de piscicultura em Itupiranga, conforme informou o engenheiro de pesca, Thiago Cruz, que integra a equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento da Aquicultura da Sedap (CDAQ), responsável pela ação.

O repasse de alevinos ocorreu no escritório central da Emater de Itupiranga. Com orientação técnica, espera-se um ótimo resultado da produção no município. “Com essa entrega de alevinos, a expectativa é que para o próximo ciclo, nós tenhamos a produção de até 60 toneladas de tambaqui pelo município de Itupiranga; hoje nós atendemos mais de 30 produtores”, reiterou o engenheiro de pesca, Thiago Cruz.

A Estação de Alevinagem está instalada na Unidade Agropecuária (Uagro) da Sedap em Terra Alta. Além de repassar alevinos aos piscicultores, as ações de estímulo à produção aquícola da secretaria, ocorrem, também, por meio do repasse de kits de análise de água utilizada na aquicultura. A secretaria já entregou mais de 50 kits aos municípios das diferentes regiões de integração do Pará.

