Iza publica clique ousado com shortinho curtíssimo e mostra parte do bumbum

Iza postou uma sequência de fotos em suas redes sociais que deixou muita gente babando com tamanha beleza. Nos cliques do final de semana passado, a artista deixou a mostra uma parte do bumbum em forma, e ainda caprichou nas poses que renderam muitos elogios para ela na web.

Com um shortinho jeans curtíssimo e um top rosa de manga comprida, ela mostrou sua boa forma. “Maravilhosona”, escreveu Taís Araújo. “Caramba Iza”, brincou Sabrina Sato.

“Como é carregar o peso da beleza nas costas? Conta pra gente!”, brincou uma fã. “Azar do dia: não ser uma laranja”, ironizou outra.

