Joe Biden chega a Manaus no domingo como 1º presidente dos EUA em exercício a visitar a Amazônia

Foto: Divulgação | O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega a Manaus no próximo domingo (17), em uma visita histórica que marca a primeira vez que um presidente norte-americano desembarca na cidade. O momento, que promete ser um marco nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, acontecerá no Aeroporto Internacional de Manaus, na manhã de domingo.

A visita de Biden tem grande significado, não apenas pela ocasião em si, mas também por destacar temas cruciais para ambos os países, como a proteção ambiental da Amazônia e o respeito às culturas locais. O compromisso de Biden com a sustentabilidade e a preservação da floresta amazônica será um dos principais focos de sua agenda, refletindo a importância da região para o futuro global.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil convidou veículos de imprensa (foto e vídeo) a acompanhar a chegada do presidente e registrar esse evento histórico. A visita reforça os laços entre Brasil e EUA, especialmente no contexto do bicentenário das relações entre as duas nações, que estão sendo celebradas ao longo de 2024.

Em um ano de celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, a chegada de Biden a Manaus simboliza o fortalecimento de parcerias em questões ambientais, comerciais e culturais. A visita também deve abordar iniciativas para o desenvolvimento sustentável, com ênfase na preservação da Amazônia, e promover o diálogo entre as comunidades locais e o governo dos EUA.

A presença das equipes de imprensa será fundamental para registrar os momentos dessa visita de alto nível, que promete reforçar o papel do Brasil como parceiro estratégico dos Estados Unidos, especialmente na proteção de um dos maiores patrimônios naturais do mundo.

